أخبار مصر | ننشر أبرز المقترحات التي ناقشها مؤتمر الكلية البريطانية لطب الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أبرز المقترحات التي ناقشها مؤتمر الكلية البريطانية لطب الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش المؤتمر الدولي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، والمنعقد بالقاهرة في الفترة بين 29 و 31 يناير الجاري، وتستضيفه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بمصر، وبالتعاون مع مستشفي الأطفال والنساء بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، عددا من المقترحات الهامة، وعلى رأسها ضرورة اعتبار رفع الوعي المجتمعي أهمية بالغة، لبناء مفهومي المواطنة والديمقراطية لتنمية محبة الوطن والاعتزاز به لدى الأطفال، والإسهام الفاعل والواعي في بناء المجتمع المصري.

وأكدت الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال، رئيسة المؤتمر، والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، في تصريحات لها اليوم على هامش الفعالية، أن المؤتمر ناقش تطوير التجارب المجتمعية السابقة لتقديم الخدمات الضرورية، ومن أجل التعاون الشبابي والمجتمعي والحكومي المثمر، ووضع شروط انتقائية للمتدربين لعدم إهدار موارد الدولة المادية والبشرية.

كما بحث وضع خطط تدريبية للشباب المبادر قبل وأثناء الخدمة المجتمعية بشكل دوري منتظم، وإجراء الأبحاث والدراسات العلمية والمسح الميداني لجمع معلومات واضحة عن المجتمع المصري بكافة طوائفه، للكشف عن الاحتياجات المجتمعية، وبالتالي تلبية أهداف مبادرة "حلمنا وهنحققه".

ومن المقترحات أيضا، استخدام الوسائل التدريبية التي تتمتع بالحيوية والمتعة والطرق التفاعلية، للقدرة على الإسهام الايجابي، وبالتالي زيادة الاهتمام المتنامي بطرق الابداع والتكنولوجيا، مما يترتب عليه شحذ الهمم، وتنمية الشعور بالواجب وخلق الحافز، إضافة إلى التركيز على الجانب العملي أكثر من النظري في الدورات التوعوية، وعمل دراسات جدوى واضحة مع تقويم مستمر وتقييم منظم بخطة واضحة للندوات والمحاضرات والمؤتمرات.

يعقد المؤتمر بالتعاون بين مستشفي الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، وذراعها المجتمعي مبادرة "حلمنا وهنحققه" والتي أطلقت حملة "ابني البدري" في 17 نوفمبر 2018 تزامنا مع الاحتفال العالمي بيوم الأطفال المبتسرين، بهدف التوعية المجتمعية عن الأطفال المبتسرين، وما يتعرضون له من إصابات جسدية وإعاقات نتيجة الولادة المبكرة.

وبعد انتهاء المؤتمر سوف يتم إعداد تقرير بتوصيات المؤتمر لعرضها علي رئاسة الجمهورية، ووزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي.