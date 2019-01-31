انت الان تتابع التذكرة بـ5 جنيهات.. أول ترام مكيف يصل الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، وصول أول وحدة ترام مكيف، بتكلفة مليون و200 ألف دولار، أي ما يعادل 21 مليون جنيه، لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، ضمن خطة التعاقد على استلام 15 وحدة ترام مكيف مع إحدى الشركات الأوكرانية، تمهيدا لدفعها للعمل في الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة. عليوة قال إن شركة شحن أوكرانية تسلمت الأتوبيس ونقلته إلى ميناء الإسكندرية وسيتم تجربتها على خط ترام "سان ستيفانو – رأس التين"، على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"التحرير"، أن الهيئة تعاقدت على 15 وحدة تقوم على تصنيعها شركة أوكرانية، بتكلفة 17 مليون ونصف المليون دولار، أي ما يعادل، 306 ملايين جنيه مصري، وأن وحدات الترام ستدخل الخدمة العام الجاري، مشيرًا إلى أن باقي وحدات الترام سيتم استلامها على دفعتين خلال منتصف العام الجارى ونهايته. اقرأ