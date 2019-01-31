انت الان تتابع التذكرة بـ5 جنيهات.. أول ترام مكيف يصل الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، وصول أول وحدة ترام مكيف، بتكلفة مليون و200 ألف دولار، أي ما يعادل 21 مليون جنيه، لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، ضمن خطة التعاقد على استلام 15 وحدة ترام مكيف مع إحدى الشركات الأوكرانية، تمهيدا لدفعها للعمل في الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة. عليوة قال إن شركة شحن أوكرانية تسلمت الأتوبيس ونقلته إلى ميناء الإسكندرية وسيتم تجربتها على خط ترام "سان ستيفانو – رأس التين"، على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"التحرير"، أن الهيئة تعاقدت على 15 وحدة تقوم على تصنيعها شركة أوكرانية، بتكلفة 17 مليون ونصف المليون دولار، أي ما يعادل، 306 ملايين جنيه مصري، وأن وحدات الترام ستدخل الخدمة العام الجاري، مشيرًا إلى أن باقي وحدات الترام سيتم استلامها على دفعتين خلال منتصف العام الجارى ونهايته. اقرأ
وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"التحرير"، أن الهيئة تعاقدت على 15 وحدة تقوم على تصنيعها شركة أوكرانية، بتكلفة 17 مليون ونصف المليون دولار، أي ما يعادل، 306 ملايين جنيه مصري، وأن وحدات الترام ستدخل الخدمة العام الجاري، مشيرًا إلى أن باقي وحدات الترام سيتم استلامها على دفعتين خلال منتصف العام الجارى ونهايته.
اقرأ أيضًا: بـ306 ملايين جنيه.. 15 ترام مكيف يصل الإسكندرية
وكشف عليوة عن مميزات الترام الجديدة، قائلاً: إن العربات تسع لنحو 140 راكبًا يتم نقلهم فى الرحلة الواحدة، وجميع العربات مكيفة ومزودة بخدمة الإنترنت "WIFI" ونظام التتبع "جى بى إس" وسرعته تصل لـ75 كيلومترًا في الساعة، ومصنعة خصيصا للعمل فى المناطق والشوارع الضيقة ذات المنحنيات الكبيرة وسيتم إدخالها على خط ترام المدينة ولمسافة تزيد على 58 كيلومترًا، وأنها تتميز بتكنولوجيا عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر التذكرة بـ5 جنيهات.. أول ترام مكيف يصل الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.