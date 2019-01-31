شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «أشعياء»: هناك 5 أشخاص لهم مشاكل مع «إبيفانيوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب سدرة، محامى المتهم الأول، وائل سعد تواضروس، أشعياء المقاري سابقًا، خلال مرافعته في قضية مقتل الأنبا «إبيفانيوس»، أنه يوجد 5 أشخاص لهم مشاكل إدارية ومسلكية مع رئيس الدير، منهما المتهمان في القضية وآخر توفى وهو «زينون المقاري».

وطلب «سدرة» الحكم ببراءة موكله، استناداً إلى ما قال أنه بطلان التحريات، لبنائها على معلومات ووقائع مكذوبة، وبطلان إذن النيابة العامة لورودها بناء على تلك التحريات، وبطلان أدلة الثبوت المقدمة للنيابة العامة، وبطلان اعترافات المتهم بسبب ما قاله بوجود إكراه مادى ومعنوى على المتهم وتناقضها مع أدلة الدعوى عمومًا، وتناقض تقرير الصفة التشريحية مع ما قررته كبيرة الأطباء الشرعيين، ووجود المتهم في أيدى الشرطة قبل صدور الإذن بإجراء تحريات المباحث، ووجود توجيه للمتهم أثناء تمثيل الواقعة، ومنع الإتصال بالمتهم أثناء التحقيقات، وبطلان إجراءات القبض وتفتيش المتهم للتعتيم وتجهيل مكان وجودها، وكذلك عدم وجود شاهد رؤية واحد في القضية، وأن برامج تلفزيونية وجهت الاتهام لموكله قبل إجراء التحريات.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، حجز قضية مقتل الأنبا «إبيفانيوس» أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل، بعد سماع دفاع إيهاب سدرة، محامي المتهم الأول وائل سعد تواضروس، المعروف باسم أشعياء المقاري سابقًا، وكذلك دفاع ميشيل حليم، محامى الراهب فلتاؤس المقاري.