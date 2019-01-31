شكرا لقرائتكم خبر عن «القضية الفلسطينية والأزمة السورية» على مائدة 6 وزراء خارجية عرب بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، الخميس، اجتماعاً تشاورياً فى الأردن، بحثوا خلاله أزمات المنطقة وسبل التعاون للتصدى لها، حسب وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى.

وشارك فى الاجتماع سامح شكرى، وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتى، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير.

وقال «الصفدى»، عقب الاجتماع، إن اللقاء كان تشاورياً بين أشقاء وأصدقاء، موضحاً أنه كان لقاء لتبادل وجهات النظر حول قضايانا الإقليمية وسبل التعاون من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية بما يحقق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن اللقاء كان تشاورياً مفتوحاً بدون أجندة وبدون جدول أعمال للحديث حول كيفية العمل لتحقيق مصالحنا العربية المشتركة.

وكان العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، قد أكد الأربعاء، خلال لقائه بالوزراء فى عمان، أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التى تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربى المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها. وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن الوزراء ناقشوا تنسيق المواقف المشتركة حول قضايا المنطقة والأمن المشترك والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية، وجرى خلال لقاء الملك مع وزراء الخارجية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الدول المشاركة، وتناول اللقاء أيضاً القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضى لإقامة الدولة الفلسطينية.

وجاء اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزارى حول الشرق الأوسط سيُعقد فى وارسو، قال البيت الأبيض إنه يرمى للترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن فى الشرق الأوسط، كما عُقد فى ظل حديث عن سعى واشنطن لإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجى «الناتو العربى» كما يسميه البعض.

وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة فى 31 مارس المقبل، وسط جدل قائم حالياً بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، خصوصاً مع ترجيح كفة الجيش السورى على الأرض، واستعادته مناطق كبيرة من المسلحين الجهاديين والمعارضين. وتم تعليق عضوية سوريا فى الجامعة العربية مع بداية النزاع عام 2011، وهى لاتزال خارج الجامعة، وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.