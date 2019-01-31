شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع المتهم بقتل «إبيفانيوس»: هناك «مُثلت شر» في هذه القضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب سدرة، محامي المتهم الأول، وائل سعد تواضروس، أشعياء المقاري سابقًا، خلال مرافعته في قضية مقتل الأنبا «إبيفانيوس»، إن هناك قوى شر ومثلت شر في هذه الدعوى.

وأشار «سدرة» إلى أن المجني عليه بأنه «رجل طيب ومش بتاع مشاكل، وما بيعملش مشاكل مع حد، ولا حول له ولا قوة»، كما أنه هناك شخص آخر هو المتصرف في شؤون الدير، فلماذا يتم قتل رئيس الدير.

وعرض إيهاب سدرة، محامي المتهم الأول، في بداية الجلسة، صور على هيئة المحكمة، يظهر فيه خروج جزءا من مخ المجني عليه، مستشهدًا بها للتشكيك في أداة الجريمة، وطلب استدعاء الطبيب الشرعي لعرض الفيديو عليه، وبيان ما إذا كانت الإصابة كما هي في الفيديو يمكن أن تكون نتيجة الأداة المحرزة في القضية.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، حجز قضية مقتل الأنبا «إبيفانيوس» أسقف ورئيس دير أبومقار بوادى النطرون، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل، بعد سماع دفاع إيهاب سدرة، محامي المتهم الأول وائل سعد تواضروس، المعروف باسم أشعياء المقاري سابقًا، وكذلك دفاع ميشيل حليم، محامي الراهب فلتاؤس المقاري.

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

جانب من المحاكمة في قضية مقتل إبيفانيوس - صورة أرشيفية

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار