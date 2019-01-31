شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس 23 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، حجز قضية مقتل الأنبا «إبيفانيوس» أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل، وهي القضية المتهم فيها وائل سعد تواضروس، المعروف باسم أشعياء المقاري سابقًا، والراهب فلتاؤوس المقاري.

واستمعت المحكمة على مدار نحو 5 ساعات إلى مرافعة إيهاب سدرة، محامي المتهم الأول وائل سعد تواضروس، وميشيل حليم، محامي المتهم الثاني، والذين طلبا خلالها الحكم ببراءة موكليهما.

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

جانب من المحاكمة في قضية مقتل إبيفانيوس - صورة أرشيفية

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار

محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار