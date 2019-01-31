شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد توزيع آخر دفعة من «التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول واستلام الأجهزة اللوحية «التابلت» المتبقية، والتي لا تتعدى نسبتها 12% من المجموع الكلي للأجهزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، مساء الخميس، أن عملية التوزيع ستبدأ 10 فبراير المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدن أنه جار الانتهاء من المراحل الأخيرة من المسارات الداخلية للشبكة وكابلات الفايبر في مدارس الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه جار الانتهاء من التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات، إذ تم تركيب الأجهزة الخاصة بنظام الامتحانات في بنك المعرفة، وجار تجهيز النظام للعمل به، على أن يتم تدريب الطلاب قبل امتحانات نهاية العام.