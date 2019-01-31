شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تُطلق حملة إعلامية للتعريف بالاتحاد الأفريقي قُبيل تولي مصر رئاسته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية، الخميس، إن مصر أعدت برنامج عمل مكثفا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة قرب توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 خلال أعمال القمة الأفريقية المُقبلة بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدءًا من 10 فبراير 2019 مع تسلم رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد من نظيره الرواندي.

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي انطلاقًا من عناصر أجندة عمل الاتحاد الحالية، وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي، ومن أهمها أجندة التنمية 2063، فضلًا عن استعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب، وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية.

وذكر أنه جرى تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي – Egypt’s Chairmanship of the African Union»، بهدف تيسير مُتابعة جميع الأنشطة والفعاليات المصرية ذات الصلة بعام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام 2019 باللغتين الفرنسية والإنجليزية فضلًا عن اللغة العربية.

كما ستُطلق وزارة الخارجية حملة إعلامية تفاعلية حول الاتحاد الأفريقي على الصفحة المُشار إليها خلال الفترة من 2-5 فبراير المُقبل، بهدف تعزيز معرفة مُتابعيها بالمعلومات الأساسية حول الاتحاد الأفريقي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا إطلاق قسم خاص تحت مُسمى «رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي» ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.