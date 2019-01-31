شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل أسرة شهيد «مواجهة التحرش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، الخميس، والدة وابنة وشقيق سيد طه، «شهيد الشهامة» بهدف الاطمئنان على أحوالهم المعيشية ومواساتهم فى مصابهم، والتأكيد على الدور العظيم الذى قام به «سيد» للدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش بمنطقته، لإبراز الدور الوطنى الذى قام به دفاعاً عنها.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تمثل حلقة الوصل بين المصريين فى الخارج الذين شاركوا مع موقع «شوارع مصرية» وبين أسرة الفقيد، حيث قرروا وضع وديعة باسم ابنته لضمان حياة كريمة لها، وكذلك تخصيص جزء من المبلغ لوالدته إذ أنها الواصى على الفتاة الصغيرة.

من جانبها، وجهت والدة «شهيد الشهامة» خالص شكرها إلى المصريين فى الخارج والقائمين على موقع «شوارع مصرية»، لمبادرتهم، مؤكدةً أنها لن تهدأ إلا بالقصاص من قاتل ابنها. وكان موقع «شوارع مصرية»، أطلق بالتعاون مع عدد من شباب المصريين فى الخارج وآخرين، حملة تبرعات لزوجة وابنة «شهيد الشهامة» كما سماه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، للمساعدة فى توفير حياة كريمة لهم، وذلك كمشاركة مجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وفى إطار الإيمان بالمبادرات الاجتماعية مثل مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تهدف إلى رعاية هذه الفئات.

يذكر أن «شوارع مصرية» موقع إلكترونى يتم بثه من أستراليا، ويهتم بعرض أخبار مصر اليومية وإلقاء الضوء على أى مشكلات أو صعوبات أو مقترحات تتعلق بها فى كافة المجالات كالتعليم والصحة، إضافة إلى تشجيع السياحة وإبراز الوجه الحضارى لمصر وكذلك التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.