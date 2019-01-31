شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح المركز الثقافي الإسلامي للغات في الغردقة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة في مسجد الرحمن الرحيم بمدينة الغردقة، ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي.

ويفتتح الوزير رفقة المحافظ المركز الثقافى الإسلامي للغات في مسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة في الغردقة، ويحمل اسم «مركز الثقافة الإسلامية للغات بالغردقة».

من جهته، قال فضيلة الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف في المحافظة، إن قرار إنشاء المركز الثقافي الإسلامي جاء نظرا لطبيعة المحافظة السياحية، ونظرًا لكون مسجد الميناء في الغردقة واحدا من أهم المقاصد السياحية.