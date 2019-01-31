شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإقامة مجتمع عمراني جديد على «الإسكندرية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد. ووفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يرفع رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرا تفصيليا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ كل 3 أشهر على الأكثر.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بإقامة مجتمع عمراني جديد على «الإسكندرية الصحراوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.