شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: بروتوكول لتفعيل مركز الكفاية الإنتاجية لتخريج عمالة عالية المستوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والذي يستهدف سد العجز في أعضاء هيئة التدريس بين التربية والتعليم ومركز الكفاية الإنتاجية ورفع مستوى الطلاب للطرفين، حيث وقع على البروتوكول محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عمرو جمعة، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

جاء ذلك خلال زيارته لمجمع مراكز التدريب المهني ببياض العرب الصناعية «التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة الصناعة»، وذلك بحضور اللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، والمهندس عمرو جمعة، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجمال سعد، مدير عام منطقة شمال الصناعة، ومصطفى الديب، نقيب المعلمين ببني سويف، والمهندس كمال عمران، مدير التعليم الفني بالمديرية، والمهندس رجب يونس، مدير منطقة بياض العرب، واللواء محمد النبوي، المدير التنفيذي لجمعية المستثمرين.

وصرح المحافظ بأنه بمقتضى هذا البروتوكول، تقوم مديرية التربية والتعليم بتوفير جميع المدربين للمواد العلمية والعملية المطلوبين لسد العجز من ذوي الكفاءة والخبرات العالية في مجال تخصصهم، بجانب توفير أعضاء هيئة التدريس للمواد الثقافية وذلك في غير مواعيد العمل الرسمية، فيما يتولى مجمع مراكز التدريب بالكفاية الإنتاجية توفير جميع الخامات اللازمة للتدريب وما يلزم لرفع مستوى الطلاب الذين سيتم استقبالهم من مدارس التعليم الفني، مع الالتزام بتوفير البدلات والمكافآت المادية للمدربين.

وقال المحافظ أنه تم وضع تصور متكامل يتضمن خطوات عاجلة عملية لتشغيل مركز التدريب بكامل طاقته من خلال توفير المدربين بالتعاون مع مديرية التعليم والتعليم الفني بالمحافظة والجامعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة وكذا جمعيات المستثمرين والمجتمع المدني وغيرهم، مشددًا على أنه سيتولى شخصيا متابعة ذلك، مشيرًا إلى خطة الدولة التي تترجمها الحكومة لخطوات عملية لدعم قطاع التعليم الفني بمصر، من منطلق التعليم الفني هو المستقبل والركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وشدد المحافظ على أهم خطوة «تأتي بعد اكتساب طالب التعليم الفني أو العمالة التي حصلت على التدريب» هي أن يحصل المتدرب على فرصة عمل مناسبة وتتوافق مع التدريب الحاصل عليه، وذلك ما سيعمل على تحقيقه في الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع بمجالات التدريب ويمثل تحفيزا عمليا وتشجيعا للعمالة أو الطلبة للحصول على التدريب المناسب، مؤكدا على أن المحافظة لديها خطة للاستفادة من كل مواردها وأصولها أفصل استفادة لتحقيق التنمية.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن مجمع مراكز التدريب المهني المقام على مساحة 18 ألف متر، والذي يعد مركزا ضمن 44 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية تتبع 9 مناطق تدريب رئيسية تابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث يستقبل مركز التدريب المهني بشرق النيل الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية بنين وبنات للدراسة التي تركز على الجانب العملي بنسبة 70% و30% للجوانب النظرية «لمدة 3 سنوات»في العديد من الحرف مثل صيانة الأجهزة والخراطة واللحام والملابس الجاهزة والكهرباء والتبريد والتكييف والحاسب الآلي وغيرها من التخصصات، حيث يمنح المركز الطلاب شهادة دبلوم التلمذة الصناعية التي تؤهلهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا والعسكرية.

من جانبه تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر للمحافظ المستشار هاني عبدالجابر، على دعمه المتواصل لمنظومة التعليم بالمحافظة، والذي أسفر عن العديد من النجاحات التي تحققت في قطاع التعليم خلال الفترة القليلة الماضية منذ تولى المحافظ المسؤولية منها اختيار بني سويف «لأول مرة» لانعقاد لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للتعليم الصناعي، لتشرف على 4 محافظات «قنا، الأقصر، أسوان، المنيا»، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني للتدريب وسد عجز المدرسين في بعض التخصصات، وهو ما يدل على حرص المحافظ على تطوير قطاع التعليم ببني سويف.

كما تجول المحافظ داخل الورش التدريبية بالمركز، حيث تفقد أقسام وورش صيانة الأجهزة المنزلية، وقسم الألوميتال والكهرباء الصناعية، وبرادة الشبكات الصناعية والصحية وقسم الملابس الجاهزة، والماكينات واللحام، وقسم الحاسب الآلي والخراطة والتبريد والتكييف.