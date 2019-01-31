شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أنا أدافع عن الحجاب.. وسعد الهلالي لم ينفى فرضيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حديثى مع الإعلامية فاروق، عن الحجاب، وتحديدا من يتمسكون بالرأى المزيف المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى للدكتور سعد الدين الهلالى، أصيبوا بالصدمة، بعد أن أكدت أنه لم ينفى فرضية الحجاب.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على «dmc»، اليوم الخميس: «أنا لا أخشى في الحق لومة لائم.. أنا لا أدافع عنه فهو موجود ويدافع عن نفسه، وإنما أنا أبطل شماعة يستخدمها أعداء الحجاب، بالحق، والرجل لم ينفى فرية الحجاب».

واستكمل: «الدكتور سعد الهلالى الوحيد فيما أرى ليس له فتوى، ومشكلتنا معاه إنه يقول رأيه، لكنه يرفض ويقول الشعب يختار اللى هو عاوزه، وأنا بدعوه يعمل لقاء معى هنا لتوضيح هذه الأمور على الهواء».