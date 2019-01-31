شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن: خدمة المواطن هي أساس العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة وتطوير الطرق وتجميل الشوارع الداخلية والنهوض بمنظومة النظافة والاشغالات والتصدي لمخالفات البناء والمباني.

وأشار راشد إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على متابعة المجهودات التي تتم بالمحافظة خلال اللقاء مع سيادته موجها بتكثيفها والنهوض بمستوى الخدمات للمواطنين.

وشدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد بالميداني بالشارع لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بكافة قطاعات المحافظة والعمل على حل مشاكل المواطنين، مشيراً بانه تم تدعيم الاحياء والمراكز والمدن بنواب ورؤساء للوحدات القروية تلبية لرغبتهم وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والصحة والتعليم والتموين.

وأكد «راشد» أنه لابد من وضع حلول وافكار جديدة وغير نمطيه للدفع بعجلة الاستثمار بالمحافظة لتحقيق عائد مادي يتم استغلاله في تطوير الخدمات المقدمة.

وحرص «راشد» على متابعة أداء شركات منظومة الجمع المنزلي بأحياء المحافظة حيث وجه رؤساء الاحياء بالمتابعة الجادة للوقوف على أعمال الشركات.

وأشار المحافظ بعدم رضاءه عن اداء بعض الشركات موجها على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة مع توقيع اقصي عقوبات طبقاً للعقود المبرمة معهم.

وأضاف أن المحافظة تدرس تفعيل منظومة الجمع المنزلي بالمراكز والمدن للعمل على رفع كفاءة النظافة بها وخاصة بالقرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء المنعقد مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائبة المحافظ واللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير المساعد واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة .