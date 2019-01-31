شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: تقرير «هيومن رايتس» عن مصر وهمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التقارير التي استندت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش غير صحيحة بشان حقوق الإنسان في مصر، متابعا «معدش ليهم قضية غير مصر».

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النيابة العامة المصرية طالبت من منظمة هيومن رايتس ووتش بتوخي الدقة بشأن البيانات التي تقوم الأخيرة بإصدارها عن أوضاع حقوق الإنسان مصر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن البيان الخاص من هيومن راتيس ووتش صدر باسم نيابة استئناف القاهرة، وتضمن تقرير المنظمة إلى 9 وقائع لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو القضايا التي تم ضبطهما فيها ولكن ما نشر عبارة عن أسماء مستعارة وهو أمر يصعب الاستدلال عليه.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن النيابة العامة أكدت أن لا صحة للوقائع التي احتواها التقرير الخاص عن منظمة هيومن راتيس ووتش.