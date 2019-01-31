شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه «سنعيش حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تبدأ في الارتفاع التدريجي لتصل إلى أعلى من معدلاتها حتى يوم الثلاثاء المقبل، ولن يحدث أي ظواهر جوية غير الشبورة المائية».

وأوضح «عبدالعال»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «صوت الناس»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، أن السيول في المنطقة العربية تكون في فصل الخريف وليس في الشتاء، ونزولها في الشتاء يؤكد تأثر المنطقة العربية بالتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الثلاثاء المقبل؛ والتي ستبدأ من غرب البلاد وتؤثر على كل مصر بداية من الأربعاء، وستتسبب في سقوط الأمطار، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم في هذه الأيام؛ نظرًا لما تشهده البلد من برودة بداية من الثلاثاء.