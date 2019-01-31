شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة تروى تجربتها مع السرطان: متفائلة ولا أملك رفاهية التشاؤم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أنها خاضت معركة شرسة ضد مرض السرطان لمدة سنتين، وقالت: «بنوع من السذاجة ظننت أننى امتثلت للشفاء، لكن السرطان صديق رزل يفرض نفسه على الإنسان، وفوجئت بهجومه عليَّ مرة أخرى، لكننى مازلت متفائلة، وليس لدى رفاهية التشاؤم». وأضافت حسونة، خلال وجودها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ضيفًا على اللقاء الفكرى لمناقشة كتابها «بدون سابق إنذار»، الأربعاء، بالقاعة الرئيسية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأسرة النائبة: «الفضل يرجع لزوجى وبنتى الصغرى والكبرى، فقد أردت أن أقول لبقية النساء المريضات إنهن لسن وحدهن، وإن التفاؤل هو الحل فى مواجهة هذا الصديق الرزل»، مستطردة: «علينا أن نؤمن بأن كل يوم هو يوم جديد فى الحياة، يجب أن نستقبله بتفاؤل وإيمان»، مشيرة إلى أن مرض السرطان جعلها تبصر أشياء كثيرة مهمة فى حياتها، وهى أن تعيد ترتيب أولوياتها بحسب الأهمية والقيمة، وتكون أكثر قربًا من الأسرة والأصدقاء، والزهد فى أشياء كثيرة ليست ذات قيمة.

وتابعت: «أخبرنى الأطباء أن التفاؤل يفرز هرمونات تؤدى إلى تقوية جهاز المناعة، ولا أعلم هل هذا الكلام صحيح أم لا»، مستعرضة تجربة الفنانة العالمية أنجلينا جولى فى مواجهة السرطان وقيامها ببتر ثدييها حتى لا يصل السرطان إلى جسدها كله، وأضافت النائبة: «ما قامت به أنجلينا جولى سبب هزة كبرى على مستوى العالم، ورأينا السيدة الأكثر جمالًا تستغنى عن أحد مظاهر الجمال فى جسدها كى تحارب هذا المرض اللعين»، مشيرة إلى أن «علينا أن ننظر للمرأة بمفهوم أوسع من حصرها فى جسد.. وهناك سيدات يشعرن أنهن مهددات ويخبئن خبر مرضهن على أزواجهن، فأرجوكم طبطبوا على المريضات بالسرطان لأن المرأة أكثر عاطفية وتأثرًا، فادعموهن نفسيًا».

وأوضحت «حسونة» أنها تقدمت بمشروع قانون بمجلس النواب يقضى بالكشف الدورى على النساء من الإصابة بمرض السرطان والأورام ليكون ضمن التأمين الصحى، وقالت: «أتمنى ألا يدخل القانون غرفة الإنعاش». وردت النائبة على سؤال الإعلامية منى سلمان، التى أدارت ندوة بعنوان «لماذا مصر مستنيرة؟»، قائلة: «من أهم صفات مصر، عبر تاريخها الحديث، أنها مستنيرة، فليست لديها ثروات بترولية أو معدنية، ولكن ثروتها الحقيقية تكمن فى الإنسان المصرى، إذ قادت مصر العالم العربى بمبادرتها الإنسانية والثقافية والفكرية، لذلك نحزن عندما نشعر أن مصر فقدت جزءًا من هذه الثروة الإنسانية الكبرى». ورأت «حسونة» أن عدد المؤمنين باستنارة مصر قلّ، للأسف، لذلك خفتت هذه الاستنارة، «وسببها يرجع لعاملين مهمين هما: التعليم والإعلام»، مضيفة: «للأسف عندما أهملنا التعليم أصبحت لدينا أفكار ظلامية، فقل عدد من يؤمنون بهذه الاستنارة، لكن هناك جوانب أخرى مهمة، فلدينا رئيس جمهورية يتحدث دائمًا عن المرأة وحقوقها ولدينا ٦ وزيرات، ولكن هل ما زال الشعب المصرى مؤمنا بهذه الاستنارة التى تضمن قبول الآخر.. هل النسبة ما زالت كما هى؟، للأسف لا». وتحدثت نائبة البرلمان عن القوانين فى مصر التى تغلق الباب أمام أى تمييز دينى أو عنصرى ضد المرأة وقالت: «مسألة القوانين لها جانبان، الجانب الأول إصدار التشريع، والجانب الأهم هو التنفيذ، وأذكر أنه كانت لدينا مشكلة فى مسألة ازدراء الأديان والحبس، نظرًا لأن النص مطاط، وحاولنا إلغاء القانون داخل المجلس لكن فشلنا، ووقف المجلس ضد إلغاء القانون».