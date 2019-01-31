شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لجوائز «هيكل للصحافة العربية» (الشروط والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية فتح باب التقدم للدورة الثالثة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي، على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد هيكل في 23 سبتمبر من كل عام.

تهدف المؤسسة من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2018، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

شروط التقدم للجوائز:

1- تسري الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية.

2- يحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

3- يجب أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل في 31 ديسمبر 2018.

يبدأ التقديم للجوائز عن العام 2018 يوم 1 مارس 2019، ولمدة 3 شهور، بحيث ينتهي التقديم في 30 مايو 2019.

يرجى من المتقدمين للجوائز إرسال الأعمال على البريد الإلكتروني للمؤسسة:

[email protected]