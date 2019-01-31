نائب وزير التعليم يستقبل المستشار التعليمى فى سفارة الصين بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، الدكتور سونج بو المستشار التعليمي بالسفارة الصينية بالقاهرة ويانج يانج الملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة لاستكمال المباحثات المصرية الصينية في مجالات التعاون في أنشطة التعليم الفني والتدريب المهني، والتى بدأت منذ أسبوعين بالوزارة للتباحث حول انشاء نموذج لورش لوبان الصينية في مدارس التعليم الفني المصرية كأول تطبيق لهذا النموذج الصيني الرائد في الدول الافريقية والتي سينشأ مراكز مماثلة في عشر دول افريقية خلال السنوات القادمة.

وتناول الاجتماع المحاور الرئيسية التالية: المحور الأول هو ترشيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ثلاثة مدارس فنية نظام الخمس سنوات المتقدمة في نطاق القاهرة الكبرى للاختيار من بينها لإنشاء مقر لنموذج ورشة لوبان بها.

ورحب الجانب الصيني بالمواقع المقترحة من الجانب المصري ، كما تم في المحور الثاني مناقشة عقد مؤتمر دولي بين جمهورية مصر العربية ودولة الصين عن التعليم الفنى والتدريب المهني خلال العام الجاري.

واستعرض الجانبان أيضا إمكانية إدخال اللغة الصينية كلغة ثانية اختيارية بالمدارس المصرية ، وتم مناقشة اليات توفير المدرسين المؤهلين والقادرين على تدريس اللغة الصينية من المتطوعين الصينين من معاهد كونفوشيوس بالجامعات المصرية ، كما تم مناقشة الحوافز التي يمكن أن تقدمها الحكومة الصينية لتحفيز الطلاب المصريين على اختيار اللغة الصينية للدراسة كلغة ثانية وتم استعراض عدد من المقترحات في هذا الشأن.

حضر الاجتماع من الجانب المصري كل من الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والدكتور محمد عبد الرحمن أحمد عشماوي استشاريي الوزارة لشئون التعليم والتدريب الفني والمهني، والمهندسة انتصار على مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي.