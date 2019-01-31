شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا لرئيس مجلس الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس ، قرار للواء محمد شوقى رشوان، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء، بتعديل بعض مواد قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 10 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن مقابل أنشطة وخدمات الجهاز.

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