شكرا لقرائتكم خبر عن نقل طفلى فيديو واقعة التعذيب بالبحيرة لمؤسسات رعاية تابعة لـ"التضامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إجراءات استلام طفلي فيديو البحيرة اللذين تعرضا للحبس والتعذيب والذى تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تتابع إيداع الطفلين بدور الرعاية التابعة للوزارة بعد تسلمهما، كما وجهت بتوفير كافة الرعاية الصحية والنفسية وكافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهما، حيث تقرر إيداع الطفلة 17 سنة بدار رعاية فى مصر القديمة وإيداع الطفل 13 عاما دارا بالجيزة.

كان فريق التدخل السريع بالبحيرة قد توجه على الفور عقب تداول الفيديو الخاص بالطفلين ومأمور الضبط القضائى بالمديرية وذلك للتحقق من صحة البلاغ، حيث قام مأمور الضبط القضائى بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بتحرير محضر ضبطية قضائية برقم 304 لسنة 2019 إداراى غرب النوبارية، وذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعى وتم إحالة المحضر للنيابة العامة حيث تبين من الفحص تعرض الطفلين للتعذيب من جانب زوجة الأب والتى قامت باحتجازهم بحجرة غير آدمية لفترات طويلة واعتيادها ضربهم بصورة مفرطة وقررت النيابة إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والموضوع حاليا قيد التحقيق بالنيابة العامة.

يشار إلى أنه تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا تعانى من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق، وطفل 13 عاما يعانى من إعاقة ذهنية.