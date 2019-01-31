شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بالقضاء على قوائم انتظار المرضى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان السيسى يوجه بالقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الصحة.. السيسى يوجه بالقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة.. ويطلب الاستفادة من الخبرات العالمية لتنفيذ مشروع تصنيع مشتقات البلازما بمصر.. وهالة زايد: إقبال غير مسبوق من المواطنين للكشف عن «فيروس سى».

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

ـ السيسى يوجه بالقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة.. الرئيس يجتمع بـ«مدبولى » ووزيرى الصحة والمالية ويطلب الاستفادة من الخبرات العالمية لتنفيذ مشروع تصنيع مشتقات البلازما بمصر.. وهالة زايد: إقبال غير مسبوق من المواطنين للكشف عن «فيروس سى»

ـ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو لجنة الخمسين السابق: تعديلات الدساتير لا حظر عليها نهائياً وفرنسا عدلته 24 مرة.. لجنة الخمسين وضعت الدستور فى ظل تزايد وتيرة الأعمال الإرهابية وكانت مصر فى حالة تحول سريع جداً ولم تستقر بعد

ـ مجمع صناعى جديد فى بنى سويف على 70 فداناً يوفر 266 وحدة صناعية

ـ الكاتبة والنائبة لميس جابر فى حوار ساخن جداً: لو بإيدى هخلى السيسى فى الحكم 40 سنة.. «الناصريين» معمول لهم عمل ومحدش كان يقدر يعارض عبد الناصر وإلا يعلقه بمسمار

ـ شاب بسوهاج حصل على 190 ألف جنيه من «المشروعات الصغيرة» لافتتاح معرض أدوات منزلية

ـ وزيرة التخطيط تعلن تحقيق مصر أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات.. «الاتصالات» تتصدر قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة 16.4 % وقناة السويس تحقق 8.6 %

ـ شكراً سيادة الرئيس هذه المشاهد لم تتكرر فى الدويقة بفضلك أنت

ـ ضبط 3 مسؤولين سابقين فى مطروح بفساد نصف مليار جنيه.. الرقابة الإدارية: المتهمون ارتكبوا جرائم تزوير واستغلال للنفوذ وتسهيل للاستيلاء على المال العام

ـ جدول الثانوية العامة جاهز.. و«التعليم» تنتهى من ترشيح لجان وضع الامتحانات.. وضع الأسئلة بجهة سيادية قريبا.. وتوزيع التابلت يبدأ 10 فبراير

ـ اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك تعديل جدول الدورى خوفا من الإلغاء

ـ 23 فبراير النطق بالحكم فى محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس

ـ السجون تفرج عن 487 نزيلا ضمن العفو الرئاسى بمناسبة عيد الشرطة