"الصحة" تعلن وفاة مواطن وإصابة 38 آخرين فى انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة مواطن وإصابة 38 آخرين فى انقلاب أتوبيس بطريق دهب نوبيع، محافظة جنوب سيناء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ19 سيارة إسعاف مجهزة، ونقلت حالة الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى دهب المركزى ، مشيرا أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحاجات وجروح قطعية، وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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