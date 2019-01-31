شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغريدات السوهاجية لنجيب.. ساويرس يلتقى محافظ سوهاج لإقامة مشروعات استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التغريدات المتواصلة من أبناء محافظة سوهاج لرجل الأعمال نجيب ساويرس، كشف عن مقابلته الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، للقيام بمشروعات استثمارية فى مسقط رأسه، تلبية لرغبة الأهالى.

ونشررجل الأعمال نجيب ساويرس، صورته برفقة الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، قائلاً:"لقاء مثمر مع محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى .. إن شاء لله نكلل بالنجاح فى مشاريع مفيدة للمحافظة".



نجيب ساويرس

وكان قد أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن نيته إقامة مشروع استثمارى فى محافظة سوهاج، والتى تعتبر مسقط رأسه، وذلك بعد تفاعل رجل الأعمال مع أسئلة متابعيه على "تويتر"، حيث وجه أحدهم سؤاله لساويرس قائلاً: " بالله عليك يا بشمهندس نزلت كام مرة سوهاج بما إنك من هناك يعنى ولا علشان مش مولود فيها متنزلهاش يعنى".