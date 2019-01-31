شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإقامة مجتمع عمرانى جديد بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد. ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، يرفع رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريراً تفصيلياً بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

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