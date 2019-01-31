شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تبث أول تسجيل صوتى لخطبة الجمعة للدعاة المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وزارة الأوقاف، أو تسجيل صوتى للدعاة المكفوفين للخطبة الموحدة، فى إطار اهتمام الوزارة بذوى الاحتياجات الخاصة سواء من العاملين بها أم غيرهم ، وتتحدث الخطبة الموحدة، مكتوبة، ومسموعة، حول موضوع: "احترام النظام العام"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وتشهد وزارة الأوقاف، تصعيد لخطاء مكفوفين كان أبرزهم الدكتور عمر عبدالمغيث الذى كلفه الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، بالإمامة فى مسجد الإمام الحسين وكان من أبرز خطبائه مؤخرا حيث حقق جماهيرية كبيرة بسبب تميزه فى إلقاء الخطب، وقد استقدمته الوزارة من إحدى محافظات الصعيد فى استثناء له.

من جانبه أكد الدكتور خالد السيد غانم، مدير الإعلام الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تعمل فى كافة الجوانب، وترحب بالأفكار البناءه للنهوض بكافة الفئات، مشيدا بالفكرة التى تعين الدعاة على أعباء المهمة الصعبة.

ووجه غانم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" الشكر لوزير الأوقاف، الذى يدعم الدعاة للنهوض بالمجتمع، ويعطى خصوصية للدعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يدعم شباب الدعاة.