شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تشغيل مستشفى الجلاء التعليمى بعد ثبوت سلامة مبانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استعادة مستشفى الجلاء التعليمى لنشاطه الكامل فى تقديم الخدمة الطبية وذلك بعد صدور التقارير الهندسية التى تؤكد سلامة المبنى المخصص للعلاج المجانى. وقال الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية فى بيان منذ قليل، إنه تم التأكد من أمان العاملين والمترددين علي المبنى بعد ثبوت سلامته. وأضاف: "تم تشغيل الاستقبال بكامل طاقته التشغيلية وتوافد خلال ساعات قليلة 80 حالة أطفال ونساء وتم تشغيل غرف العمليات وإجراء العمليات الجراحية".

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