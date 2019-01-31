سعد الدين الحريرى: أمامنا تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الدين الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، أن الحكومة اللبنانية الجديدة أمام تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة، وستعمل من خلال خلية عمل من أجل لبنان.
وقال الحريرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده ببيروت، إن الحكومة الجديدة ستعمل على مواجهة التحديات التى تواجه لبنان، وعلى حدودها وأيضا مواجهة التهديدات الإسرائيلية، مبينا أن الاتحاد الأوروبى أصبح شريكا للإنماء الاقتصادي بلبنان.
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