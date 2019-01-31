اللقطات الأولى لمداهمة استوديوهات بث فضائي مخالفة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية شركة بالجيزة؛ لحيازة القائمين عليها أجهزة بث فضائى مباشر بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت التحريات قيام إحدى شركات الخدمات الإعلامية بالدقي ملك "هاني. ع.ا"، 50 سنة، بتقديم الدعم الفني واللوجيستي لعدد من القنوات الإخبارية والأجنبية، وحيازة القائمين عليها لأجهزة بث فضائى مباشر (SNG) بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، يقوم من خلالها ببث برامج مباشرة من داخل استوديوهات مُجهزة من داخل مقر الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وضبط المدير المسؤول ومونتير وفني اتصالات وآخر، وبحوزتهم محطتي بث مباشر (SNG) غير مُكتملة الأجزاء، 4 أجهزة استقبال المادة المصورة وتحويلها إلى إشارة و5 وحدات مونتاج و5 كاميرات تصوير للمحترفين و9 لوجو مايك لقنوات فضائية مُختلفة.

وتمثلت مخالفات الشركة في مخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة ، لاستغلال وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مخالفة قانون تنظيم الاتصالات، مخالفة أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون لحيازة واستخدام أجهزة بث فضائى مباشر ومخالفة القانون الخاص بأحكام الرقابة على المصنفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.