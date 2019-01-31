أخبار مصر | إعادة تشغيل مستشفى الجلاء التعليمي بعد ثبوت سلامة مبانيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة تشغيل مستشفى الجلاء التعليمي بعد ثبوت سلامة مبانيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استعادة مستشفى الجلاء التعليمى لنشاطه الكامل فى تقديم الخدمة الطبية وذلك بعد صدور التقارير الهندسية التى تؤكد سلامة المبنى المخصص للعلاج المجانى.

وقال الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية فى بيان منذ قليل، إنه تم التأكد من أمان العاملين والمترددين علي المبنى بعد ثبوت سلامته.

وأضاف: "تم تشغيل الاستقبال بكامل طاقته التشغيلية وتوافد خلال ساعات قليلة 80 حالة أطفال ونساء وتم تشغيل غرف العمليات وإجراء العمليات الجراحية".

وكانت عاينت لجنة ثلاثية من وزارة الصحة وهيئة مترو الأنفاق وكلية الهندسة، مستشفى الجلاء التعليمى للنساء والتوليد، وذلك بعد تعرض بعض مبانى المستشفى المجاورة لأعمال الحفر الجارية بالخط الثالث لمترو الأنفاق لاهتزازات مفاجئة ومتكررة، وهو الأمر الذى أثار الفزع لدى المرضى والمترددين على المستشفى.

وقال الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إنه فور تعرض المستشفى لهزات متكررة توجهت قيادات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومهندسو الإدارة الهندسية ولجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة ومهندسو الهيئة القومية للأنفاق لمعاينة المستشفى وإعداد تقرير عن سلامة المبنى، إلا أن تكرار الاهتزاز أثار الذعر لدى المرضى ومرافقيهم وأدى لتدافعهم للهروب من المبنى.

وأشار "فوزي"، إلى أنه تقرر إخلاء المبنى من المرضى ونقلهم للمبنى الاقتصادى المجاور للمستشفى.