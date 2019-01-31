انت الان تتابع استرداد فيلات زوجات وأقارب وزراء في الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن ديوان محافظة الإسماعيلية، أن هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع، نجحت في استرداد 3 فيلات وقطع أراضى بما عليها من منشآت من عدد من زوجات وزراء سابقين بمنطقة "لسان الوزراء" على البحيرات المرة مباشرة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، والتي شملت فيلا كلا من إقبال محمد عطية حرم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق بمساحة قدرها 970 مترا مربعا بما عليها، وفيلا مصطفى ذكى بدر نجل وزير الداخلية السابق بمساحة 1696 مترا مربعا مبانى بالإضافة إلى 3 قراريط و17 سهم مسطح أخضر.

كما تم استرداد فيلا السيدة منى صلاح الدين المنيرى حرم المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق بمساحة 400 مترا مربعا مبانى، بالإضافة إلى مساحة 12 قيراط مسطح أخضر. يذكر أن منطقة "لسان الوزراء" يعد مثالا لما كان يفعله رجال النظام السابق من الاستيلاء على الأراضى فى