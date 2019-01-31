مصر | السر في 100 سؤال.. "المرور" ترفع شعار "لم ينجح أحد" بنظامها الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السر في 100 سؤال.. "المرور" ترفع شعار "لم ينجح أحد" بنظامها الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء إلى التحول إلى النظام المجتمعي الرقمي في كافة التعاملات، وفي هذا الوقت كانت إدارة نظم معلومات المرور، تجهز منظومة إلكترونية فى استخراج الوثائق بمختلف أنواعها وفقا لقانون المرور الجديد الذي يحتاج إلى ٣ سنوات لتفعيله لحين الانتهاء من البنية التحتية للتكنولوجيا الجديدة .

والقائمون على إدارة المشروع تعجلوا فى تفعيلة بداية العام الحالي 2019، دون استكمال البنية التحتية لتكنولوجيا وعدم تدريب العاملين فى التعامل معه، أو تعليم المواطنين على كيفية الاختبار على غرار الاختبارات التي كانت معهودة فى السابقة .

وتحت شعار "لم ينجح أحد"، يفاجئ جميع المتقدمين لاستخراج رخصة قيادة، بقائمة طويلة تضم 100 سؤال معلومات عامة ليس لها علاقة عن قواعد المرور وآدابه، بالإضافة إلى البطء الشديد فى اختبار عدد المتقدمين لاستخراج الرخصة، فتحول من تخفيف الازدحام بوحدات المرور، إلى عائق أكثر من السابق.

تفعيل المنظومة الجديدة الإلكترونية فى المرور لاستخراج الرخصة؛ محاولة للقضاء على الفساد أو الرشاوى والروتين الإداري بالأعمال المرورية، ولكن عدم تدريب الكوادر وطبع كتب إرشادات للتعامل أصبحت أكثر المعوقات فى فشل المنظومة الجديدة.

والتقطت الخليج 365 بأحد المواطنين المتقدمين لاستخراج رخصة القيادة، بنطاق محافظة الجيزة، وبسؤاله قال إن الأسئلة فى الميكانيكية والمعلومات العامة، فخرجنا من إطار أسئلة المرور، ساخرا: "أنا مش جاى امتحان كشف هيئة بكلية الشرطة.. أنا جاى أطلع رخصة قيادة".