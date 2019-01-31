مصر | شرطة المرافق تشمع المحال التجارية المخالفة بشارع نصر الثورة في الهرم (صور)

شنت شرطة المرافق برئاسة اللواء حسن الدماطي مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بالجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، التي تعوق حركة سير السيارات والمشاة وفحص رخص المحلات التجارية بمنطقة العمرانية.

وتم رفع جميع الإشغالات وتشميع المقاهي والكافيهات، والمحلات التجارية التي تدار بدون ترخيص، خلال الحملة التي أشرف عليها اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية، المهندس طه عبد الصادق نائب رئيس الحي ومحمد الغمري نائب رئيس الحي والمهندس معتز مسعود مدير الإشغالات والمقدم أحمد دسوقي والنقيب محمود عبد المنعم الضابطي بشرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع قائد شرطه مرافق الحي اليوم الخميس بشارع نصر الثورة من شارع الهرم، ومصادرة المضبوطات، وإيداعها بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أمرت نيابة البساتين الجزئية برئاسة المستشار مصطفى المتنازي، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بحبس صاحب شركة استيراد وتصدير، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر نحو 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

وكان بلاغات وردت لضباط مباحث الأموال العامة من مواطنين يتهمون فيها "ا.ف"، صاحب شركة استيراد وتصدير، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكنت الأجهزة من القبض عليه في إحدى كمائن محافظة أسيوط، وتبين أنه هارب من أحكام قضائية متعددة.