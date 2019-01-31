أخبار مصر | عاجل.. مصرع وإصابة 39 طالبا بجامعة عين شمس في انقلاب حافلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع وإصابة 39 طالبا بجامعة عين شمس في انقلاب حافلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلبت حافلة سياحية تُقل طلابًا من كلية الهندسة بجامعة عين شمس على الطريق الدولي "دهب - نويبع"، مما أدى إلى مصرع شخص، وأصيب 38 آخرين.

البداية كانت بتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث يفيد انقلاب حافلة سياحية رقم "489 ج.ن.ل" على بعد 5 كيلو مترات من مدينة دهب تجاه مدينة نويبع، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى ياسر سامي أحمد عفيفي، وإصابة 38 آخرين، وجميعهم من طلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن 8 سيارات إسعاف انتقلت على موقع الحادث لنقل الجثة والمصابين، موضحًا أن أغلب الإصابات تنوعت بين كدمات وسجحات، وجرى نقل حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال الفحص.

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