أخبار مصر | التضامن: نقل طفلي فيديو البحيرة إلى مؤسسات رعاية تابعة للوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: نقل طفلي فيديو البحيرة إلى مؤسسات رعاية تابعة للوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بكل اهتمام إجراءات استلام طفلي فيديو البحيرة اللذان تعرضا للحبس والتعذيب والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتابع والى إيداع الطفلين بدور الرعاية التابعة للوزارة بعد تسلمهما.

ووجهت والي بتوفير كافة الرعاية الصحية والنفسية وكافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهما، حيث تقرر إيداع الطفلة 17 عاما بدار ضعيفات العقول بمصر القديمة، وإيداع الطفل 13 عاما دار التثقيف الفكري بالجيزة.

هذا وكان فريق التدخل السريع المحلى بالبحيرة قد توجه على الفور عقب تداول الفيديو الخاص بالطفلين ومأمور الضبط القضائى بالمديرية وذلك للتحقق من صحة البلاغ، حيث قام مأمور الضبط القضائى بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بتحرير محضر ضبطية قضائية برقم 304 لسنة 2019 إداري غرب النوبارية و ذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي وتم إحالة المحضر للنيابة العامة، حيث تبين من الفحص تعرض الطفلين للتعذيب من جانب زوجة الأب والتى قامت باحتجازهم بحجرة غير أدمية لفترات طويلة واعتيادها ضربهم بصورة مفرطة وقررت النيابة إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والموضوع حاليا قيد التحقيق بالنيابة العامة.

وهذا ويشار إلى إنه قد تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا تعانى من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق وطفل 13 عام يعانى من إعاقة ذهنية.