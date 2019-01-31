أخبار مصر | التضامن: نقل طفلي فيديو البحيرة إلى مؤسسات رعاية تابعة للوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: نقل طفلي فيديو البحيرة إلى مؤسسات رعاية تابعة للوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بكل اهتمام إجراءات استلام طفلي فيديو البحيرة اللذان تعرضا للحبس والتعذيب والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتابع والى إيداع الطفلين بدور الرعاية التابعة للوزارة بعد تسلمهما.
ووجهت والي بتوفير كافة الرعاية الصحية والنفسية وكافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهما، حيث تقرر إيداع الطفلة 17 عاما بدار ضعيفات العقول بمصر القديمة، وإيداع الطفل 13 عاما دار التثقيف الفكري بالجيزة.
هذا وكان فريق التدخل السريع المحلى بالبحيرة قد توجه على الفور عقب تداول الفيديو الخاص بالطفلين ومأمور الضبط القضائى بالمديرية وذلك للتحقق من صحة البلاغ، حيث قام مأمور الضبط القضائى بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بتحرير محضر ضبطية قضائية برقم 304 لسنة 2019 إداري غرب النوبارية و ذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي وتم إحالة المحضر للنيابة العامة، حيث تبين من الفحص تعرض الطفلين للتعذيب من جانب زوجة الأب والتى قامت باحتجازهم بحجرة غير أدمية لفترات طويلة واعتيادها ضربهم بصورة مفرطة وقررت النيابة إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والموضوع حاليا قيد التحقيق بالنيابة العامة.
وهذا ويشار إلى إنه قد تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا تعانى من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق وطفل 13 عام يعانى من إعاقة ذهنية.
وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع؛ لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء أمس الأربعاء 30 يناير 2271 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.
وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل أمس الأربعاء، مع 87 حالة مشرد، و72 طفلا بلا مأوى بأجمالي 159 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 89 حالة منها 51 حالات مشردين و38 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة تم التعامل مع 40 حالة منها 20 حالة مشرد و20 طفلا بلا مأوى، يليها السويس في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 6حالات منها حالة لمشرد و5 حالات أطفال بلا مأوى.
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