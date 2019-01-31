أخبار مصر | بيان بطقس الغد.. والأرصاد: البرودة تصل لحد الصقيع في هذه المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان بطقس الغد.. والأرصاد: البرودة تصل لحد الصقيع في هذه المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 10 19

دمنهور 08 18

الإسكندرية 07 19

بلطيم 10 19

مطروح 09 19

السلوم 06 20

سيوة 05 22

بورسعيد 11 19

دمياط 10 19

الزقازيق 08 19

الإسماعيلية 08 21

السويس 09 20

العريش 05 20

رفح 07 19

رأس سدر 10 20

نخل 01 17

نويبع 14 21

طابا 12 19

كاترين 02 16

الطور 08 21

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 13 24

مرسى علم 13 23

الفيوم 07 20

بنى سويف 07 20

المنيا 06 21

أسيوط 06 21

سوهاج 07 22

قنا 07 22

الأقصر 08 23

أسوان 09 24

أبوسمبل 10 23

الوادي الجديد 05 23

شلاتين 18 26

أبو رماد 18 25

راس حدربة 18 25

حلايب 19 24