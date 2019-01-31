أخبار مصر | مصر تُطلق حملة إعلامية للتعريف بالاتحاد الأفريقي قُبيل تولي الرئاسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تُطلق حملة إعلامية للتعريف بالاتحاد الأفريقي قُبيل تولي الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت مصر برنامج عمل مكثف وطموح من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، اتصالاً بقرب تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 خلال أعمال القمة الأفريقية المُقبلة بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بدءاً من يوم 10 فبراير 2019 مع تسلم رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد من نظيره الرواندي.

تضمن البرنامج عناصر أجندة عمل الاتحاد الحالية، وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي؛ ومن أهمها أجندة التنمية 2063، فضلاً عن استعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب، وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية.

وعليه، فقد تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي – Egypt’s Chairmanship of the African Union"، وذلك بهدف تيسير مُتابعة كافة الأنشطة والفعاليات المصرية ذات الصلة بعام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام 2019 باللغتين الفرنسية والانجليزية فضلاً عن اللغة العربية.

هذا، وستُطلق وزارة الخارجية حملة إعلامية تفاعلية حول الاتحاد الأفريقي على الصفحة المُشار إليها خلال الفترة من 2-5 فبراير المُقبل، بهدف تعزيز معرفة مُتابعيها بالمعلومات الأساسية حول الاتحاد الأفريقي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضاً إطلاق قسم خاص تحت مُسمى "رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي" ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.

وفي سياق مختلف، قالت وزارة الخارجية المصرية، إنه في ضوء متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المواطنين المصريين في الخارج، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المتواجدين في إقليم كردستان العراق بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول من سفارة العراق في القاهرة قبل السفر أو التوجه إلى أية محافظة عراقية أخرى خارج إقليم كردستان.

وتابع بيان صادر عن وزارة الخارجية: أن تأشيرة دخول الإقليم لا تمنح حاملها الحق في دخول باقي المحافظات، مما قد يعرض مخالف هذه التعليمات إلى المسائلة القانونية والترحيل خارج البلاد.