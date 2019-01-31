أخبار مصر | رئيس نقابة العاملين بالنقل يطالب العمال بزيادة الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نقابة العاملين بالنقل يطالب العمال بزيادة الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام ونائب رئيس اتحاد العمال لشئون علاقات العمل والأجور مجدي حسن، عن قضايا العمل، مطالبًا العمال بزيادة الإنتاج حتى تتمكن الدولة من توفير الموارد المالية لزيادة الأجور حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي يسعي إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد عمال مصر، تحت شعار "نحن معك حنكمل المشوار" للتأكيد على دور العمال في التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة السيسي، بحضور النائب جمال عقبي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من القيادات النقابية، وجميع اللجان النقابية بمواقع العمل بمحافظة الجيزة.

وأشار رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام أحمد الدبيكي، إلى دور المتخصصون من أبناء مصر في نجاح الحملة القومية 100 مليون صحة، وأن هناك 8 جامعات تكنولوجية يتم إنشائها؛ لسد الاحتياجات المطلوبة في المجالات الفنية والعلمية.