أخبار مصر | رئيس نقابة العاملين بالنقل يطالب العمال بزيادة الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نقابة العاملين بالنقل يطالب العمال بزيادة الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام ونائب رئيس اتحاد العمال لشئون علاقات العمل والأجور مجدي حسن، عن قضايا العمل، مطالبًا العمال بزيادة الإنتاج حتى تتمكن الدولة من توفير الموارد المالية لزيادة الأجور حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي يسعي إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد عمال مصر، تحت شعار "نحن معك حنكمل المشوار" للتأكيد على دور العمال في التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة السيسي، بحضور النائب جمال عقبي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من القيادات النقابية، وجميع اللجان النقابية بمواقع العمل بمحافظة الجيزة.
وأشار رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام أحمد الدبيكي، إلى دور المتخصصون من أبناء مصر في نجاح الحملة القومية 100 مليون صحة، وأن هناك 8 جامعات تكنولوجية يتم إنشائها؛ لسد الاحتياجات المطلوبة في المجالات الفنية والعلمية.
وأكد النائب جمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر هم عصب الإنتاج، وساهموا في زيادة رأس المال، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار جنيه، وانخفاض التضخم إلى 12%، كما أن مصر أصبحت حاليا العاشرة عالميا في التسليح العسكري، بسبب الجهود المخلصة للرئيس السيسي، والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد عمال مصر، تحت شعار "نحن معك حنكمل المشوار" للتأكيد على دور العمال في التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة السيسي، بحضور النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، وعدد من القيادات النقابية، وجميع اللجان النقابية بمواقع العمل بمحافظة الجيزة.
وتابع إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شغله الشاغل حاليًا هو الارتقاء بعمال مصر، مؤكدًا أن الرئيس يرى أن أمل وتنمية مصر في يد العمال.
وقدم عقبي خلال المؤتمر تحية وتقدير للاعب المصري المحترف محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه مثال لابد لكل مصري أن يحتذى به.
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