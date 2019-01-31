أخبار مصر | التضامن: تعاملنا مع 2271 مشردا وطفلا بلا مأوى حتى مساء الأربعاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: تعاملنا مع 2271 مشردا وطفلا بلا مأوى حتى مساء الأربعاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع؛ لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء أمس الأربعاء 30 يناير 2271 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل امس الأربعاء، مع 87 حالة مشرد، و72 طفلا بلا مأوى بأجمالي 159 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 89 حالة منها 51 حالات مشردين و38 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة تم التعامل مع 40 حالة منها 20 حالة مشرد و20 طفلا بلا مأوى، يليها السويس في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 6حالات منها حالة لمشرد و5 حالات أطفال بلا مأوى.

هذا وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 22 بطانية و 93 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، بكل اهتمام إجراءات إنقاذ الطفلين الذين ظهرا في الفيديو الخاص بواقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة، والذى تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تلقى بلاغاً به وعلى الفور قام فريق التدخل السريع المركزى بالتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.

وتم توجيه فريق التدخل السريع المحلى بالبحيرة، ومأمور الضبط القضائى بالمديرية، وذلك للتحقق من صحة البلاغ وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وهذا ويشار إلى إنه تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة، وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا، تعانى من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق وطفل 14 عام يعانى من إعاقة ذهنية، وقد تم التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة، لتوفير دار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة لنقل الطفلين لها فى حالة عدم ثبوت واقعة التعذيب لتوفير كافة الرعاية لهم.