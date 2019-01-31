أخبار مصر | جمال عقبي: عمال مصر ساهموا في ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ46 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عقبي: عمال مصر ساهموا في ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ46 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب جمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر هم عصب الإنتاج، وساهموا في زيادة رأس المال، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار جنيه، وانخفاض التضخم إلى 12%، كما أن مصر أصبحت حاليا العاشرة عالميا في التسليح العسكري، بسبب الجهود المخلصة للرئيس السيسي، والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد عمال مصر، تحت شعار "نحن معك حنكمل المشوار" للتأكيد على دور العمال في التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة السيسي، بحضور النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، وعدد من القيادات النقابية، وجميع اللجان النقابية بمواقع العمل بمحافظة الجيزة.

وتابع إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شغله الشاغل حاليًا هو الارتقاء بعمال مصر، مؤكدًا أن الرئيس يرى أن أمل وتنمية مصر في يد العمال.

وقدم عقبي خلال المؤتمر تحية وتقدير للاعب المصري المحترف محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه مثال لابد لكل مصري أن يحتذى به.