أخبار مصر | "خطة البرلمان" تخطر وزير التعليم العالي بتأخر تسلم موازنة البرامج والأداء

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ الوزارات لموازنات البرامج والأداء للعام المالي 2018/2019، إن اللجنة ستخطر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم تسلمها تنفيذ موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارته، لتأخر الوزارة في تسليمها.

وأوضحت النائبة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن ممثلي الوزارة حضروا اجتماع اللجنة دون تحضير الأوراق وفقا للموعد الزمني المحدد المتفق عليه.

وقالت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة، إن البرلمان لم يتسلم سوي موازنة الديوان العام خالي من موازنة الجامعات، ووعد ممثل الوزارة بتسليم الموازنة كاملة لكل كيانات وقطاعات الوزارة الأسبوع القادم خلال يوم الأحد أو الإثنين.

وأضافت أن هدف الاجتماع هو قياس برامج الأداء، ومراجعة من المالية والتخطيط، وفقا لاستراتيجية 20 - 30، وشددت على ضرورة التزام باقي الوزارات بتسليم الموازنات معتمدة ومختومة.

وشهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، غياب ممثلي وزارتي التربية والتعليم والإسكان.

ويهدف الاجتماع إلي تسليم نتائج المنفذ الفعلي "الربع الثاني" من موازنات البرامج والأداء للعام المالي 20182019، وكذلك موافاة اللجنة بدور كل وزارة وجهة تابعة لها في استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة للوزارات التالية: "التعليم العالي والبحث العلمي ــ التضامن الاجتماعي ــ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ــ النقل ــ التربية والتعليم والتعليم الفني ــ الكهرباء والطاقة المتجددة ــ الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية ــ المالية ــ التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ــ الآثار ــ التجارة والصناعة ــ القوى العاملة ــ التموين والتجارة الداخلية ــ التنمية المحلية ــ الشباب والرياضة ــ البيئة ــ الصحة والسكان".

وتسلمت اللجنة الفرعية موازنة برامج وأداء نحو 20 وزارة، متضمنة المنفذ الفعلى للربع الثاني من السنة المالية الحالية 20182019، ودور كل وزارة في استرتيجية 20 30 للتنمية المستدامة، من بينها وزارات الاستثمار والمالية والكهرباء والتخطيط والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العامل، والشباب والرياضة.

وطلبت النائبة سلفيا نبيل، رئيس اللجنة، من الوزارات خلال اجتماع اليوم، الذى شارك فيه نحو 22 وزارة، ضرورة توضيح كل وزارة لدورها فى الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هناك 17 هدف للتنمية المستدامة، ولابد أن تعمل كل وزارة على تحقيق أهدافها والبنود الخاصة بها فى الإستراتجية وتقديم المؤشرات اللازمة لذلك.

واقترحت سلفيا نبيل، أن يتم عقد جلسات لطرح المشكلات المجتمعية الكبيرة، لبحث هذه الملفات ومشاركة أكثر من وزارة فى تقديم الحلول من خلال المؤشرات، ومنها قضية الزيادة السكانية التى ترتبط بأكثر من وزارة، وملفات التعليم والصحة والثقافة، على أن تتولى مجموعة الوزارات المعنية تقديم الحلول من خلال البرامج والأداء.