أخبار مصر | "القومي للسكان" يعرض دوره في الارتقاء بجودة حياة الطفل المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للسكان" يعرض دوره في الارتقاء بجودة حياة الطفل المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال، رئيسة المؤتمر الدولي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، الذي تستضيفه الجمعية المصرية للكلية الملكية، بالتعاون مع مستشفى النساء والأطفال بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء، أن السفارة البريطانية في مصر شاركت في جلسة عمل ملتقى خبراء إنجلترا من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وخبراء المركز الثقافي البريطاني.

وأضافت أنه تم بحث كل ما يتعلق بالسفر والتدريب والعمل، وفرص الحصول على منح دراسية ببريطانيا، بهدف نقل هذه الخبرة إلى مصر بعد العودة إلى أرضها، للمساهمة في رفع مستوى الخدمات الطبية بمصر، كما ناقشوا الموقف الحالي للزمالة البريطانية لطب الأطفال وحديثي الولادة وصحة الطفل في مصر، وبحث التغييرات الجديدة في امتحانات الزمالة البريطانية، والتي سيتم تطبيقها العام الجاري على الدارسين.

بينما ناقش الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، عدة قضايا بالمؤتمر، أهمها الطفولة المبكرة والتي لها عامل رئيسي في تغيير الطبيعة السكانية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030، ودور المجلس في تحقيق المباعدة بين الولادات لمدة 3 سنوات على الأقل للمرأة الواحدة، وختان الإناث، والتوعية بصحة الطفل، وذلك من أجل إبراز دور المؤتمر الايجابي في استراتيجية مصر 2030 المستقبلية.