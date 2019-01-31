غدًا.. صرف معاشات فبراير من الماكينات الآلية

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وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر فبراير لـ7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، وعددهم 2.6 مليون، بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية (ATM) صباح الجمعة الأول من فبراير، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الأحد الثالث من فبراير.
وأضافت الوزيرة، أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً
وأضافت الوزيرة، أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 فبراير.
وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات على أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.
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