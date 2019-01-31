13 معلومة عن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس

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المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع.. نسبة العمالة المصرية لكل مشروع 90%.. 6.9 مليار دولار إجمالي استثمارات المشروع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية بين مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدت عدة جلسات بين اللجنة المشتركة للجانبين لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المشروع. الذي يهدف إلى تصنيع المنطقة منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، فضلا عن إيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج للتدريب في مختلف القطاعات الصناعية.

معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس: 1- المشروع على مساحة 5.25 كم2 يُنفذ على 3 مراحل في مدة 13 عامًا. 2- تعتبر المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية. 3- المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة. 4- 6.9

معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس: 1- المشروع على مساحة 5.25 كم2 يُنفذ على 3 مراحل في مدة 13 عامًا. 2- تعتبر المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية. 3- المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة. 4- 6.9 مليار دولار إجمالي استثمارات المشروع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. 5- توفير مليون فرصة عمل بمحور قناة السويس. 6- توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء. 7- نسبة العمالة المصرية 90% لكل مشروع. 8- تطوير وتنمية كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي في المرحلة الأولى. 9- تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وينتهي في 2022. 10- انتهاء تنفيذ المنطقة 2031 أي بعد 13 عامًا. 11- إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة. 12- المنطقة الصناعية الروسية تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم. 13- تخصص المنطقة في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك والخشب والورق والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك. وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن أى صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة. وأشار إلى أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس. وكان مجلس النواب قد وافق في نوفمبر الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، رسالة طمأنة بأن الاتفاقية صياغتها منضبطة، قائلا: "اتفاقية منضبطة ووجدت متفقة مع الدستور، ومتوازنة، ولا يمكن أن نبرم اتفاقية تضيع حقا من حقوق المصريين.. وبيننا وبين روسيا علاقات وروابط والميزان التجاري 7 مليارات دولار". ويهدف مشروع القرار إلى تصنيع المنطقة منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج للتدريب في مختلف القطاعات الصناعية. اقرأ أيضًا: السيسي يوافق على تشغيل المنطقة الصناعية الروسية مميش يوقع اتفاقية لإنشاء محطة دحرجة السيارات مميش: مضاعفة عائدات قناة السويس بنسبة 100 % في 2023

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