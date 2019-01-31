انت الان تتابع بعد واقعة الفشن.. إحباط تهريب 3 آلاف كتاب بأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يستقل سيارة أجرة مناشدا أهالي قريته ببني سويف، بالبحث عن أوراق امتحانات إدارة الفشن، قاد أهالي قرية أبو الريش قبلى بأسوان، الأمن، لإحباط محاولة تهريب وسرقة 3 آلاف كتاب مدرسى للفصل الدراسى الثانى، من مخازن التعليم، كانت على متن سيارة نقل، وتم التحفظ على سائق السيارة وتسليمه للشرطة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، وتبين أن الكتب المدرسية خاصة بالصفوف الأول والثالث والرابع الابتدائي لمواد دراسية مختلفة، وتم استدعاء مسؤولي التربية والتعليم لاستكمال التحقيق.

الواقعة بدأت عندما لاحظ أحد سكان القرية ويدعى "محمود عثمان"، قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من الكتب المدرسية، من سيارة أجرة صندوق "كبود" إلى سيارة نقل محملة بالأخشاب، مما آثار الشكوك لديه حول السيارتين ومكان توقفهما بالقرب من مسكنه فى منطقة زراعية على الطريق الزراعى السريع "أسوان – القاهرة"، وهو