شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس فرنسا الأسبق يزور مقابر ومعابد الفراعنة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث، واصل الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان، ترافقه زوجته، جولتهما بمحافظة الأقصر، حيث يقومان بزيارة المعالم السياحية والآثرية بالبرين الشرقى والغربى، وتفقد جيسكار ومعه زوجته عدد من المقابر الآثرية بدير المدينة، ووادى الملوك والملكات، كما تجول بمعبد الديرى البحرى حتشبسوت ومدينة هابو.

وقال محمد بصرى منسق مكتب المحافظ، والمرافق للرئيس الفرنسى فى جولته، أن رئيس فرنسا الأسبق حرص على إلتقاط الصور التذكارية داخل المناطق الآثرية، والاستماع لشرح مفصل عن تاريخ وحضارة مصر القديمة من المرشدة السياحية سماح رؤوف حافظ، والتى استعرضت الحقبة الزمنية للمصريين القدماء وتاريخ المعابد والمقابر الآثرية والحضارة القديمة، حيث أبدى جيسكار انبهاره بها وإعجابه الشديد بعظمة المصريين القدماء.

وأضاف منسق مكتب محافظ الأقصر، أن زيارة فاليرى جيسكار حظيت باهتمام بالغ من قبل السياح وزوار الأقصر وكذلك الآثريين والعمال وأهل الأقصر الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع رئيس فرنسا الأسبق وصور السيلفي، موضحاً أن الرئيس الفرنسى الاسبق التقى خلال جولته بعدد من السياح الفرنسيين الذين حرصوا على مصافحته وتبادل الحديث معه ورحبوا به بحفاوة شديدة.

وكان الرئيس الفرنسى الأسبق قد وصل إلى الأقصر منذ يومين، فى رحلة سياحية لاستعادة ذكرياته قبل 44 عاما، وزار متحف الأقصر الذى شارك فى افتتاحه عام 1975 برفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما زار المعالم الآثرية والسياحية بالبر الغربى بمدينة القرنة، وأعرب الرئيس الفرنسى الأسبق وزوجته عن استمتاعهما بالطقس المميز لمحافظة الأقصر والأمن والآمان الذى تنعم به المحافظة السياحية التى تتمتع بمقومات آثرية متميزة.