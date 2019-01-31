شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6 .. التعليم تعلن: توزيع التابلت فى المدارس يبدأ 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزارة التربية والتعليم تعلن: توزيع التابلت فى المدارس يبدأ 10 فبراير المقبل.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع االدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

قضت الدائرة السادسة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عمر محمد العوضي ، بإلزام شركة زيجت ميديا ويمثلها عاطف كامل ، بأن تؤدي إلى الفنانة هيفاء وهبى مبلغ 3 ملايين جنيه وفائدة قدرها 5% من تاريخ الحكم وحتي تمام التنفيذ.

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية ـ عن صول أول وحدة ترام مفصلى قادمة من دولة أوكرانيا.

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حقق فريق برشلونة ، فوزا عريضاً على ضيفه إشبيلية بنتيجة 6-1، خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب "كامب نو"، فى إياب ربع نهائي كاس ملك إسبانيا.

تحت عنوان " الفقراء أولى من الرعاية من المدونين ، تكشف مجلة المصور فى عددها الجديد ،مبادارات الوطن التى أعادت للغلابة حقوقهم الانسانية و جهود الوزارة المعنية فى نجاح المبادارات،كما يتناول العدد تفاصيل طرد دخلاء الاستثمار العقارى.

فى حلقة جديدة من مسلسل التطبيع المفضوح بين حكومة الحرية والعدالة فى تركيا بزعامة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحكومة الاحتلال الإسرائيلى، كشفت صحيفة "زى ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية النقاب عن ترحيب حكومة العدالة والتنمية بالسياح الإسرائيليين .

نجح فريق من العلماء الصينيين فى ابتكار أحدث وسيلة لمنع الحمل للرجال عن طريق منع الحيوانات المنوية من الخروج من الخصيتين بالحقن.ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثبت العلماء أن الوسيلة الجديدة مستوحاة من الكوكتيلات المقدمة فى المشروبات الكحولية التي تشكل طبقات منفصلة في الكوب.

برأ تقرير الحكم أحمد الغندور رمضان صبحى، لاعب الأهلي، من أى خروج عن النص خلال لقاء الأحمر أمام وادى دجلة الاثنين الماضى، بالجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز والذى انتهى بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، الإحتفال بانتهاء المشروع المصرى الأمريكى لترميم وحماية مقبرة الفرعون الذهبى، الملك توت عنخ آمون، بمنطقة وادى الملوك الأثرية، وهو المشروع الذى انتهى العمل به، ويعد الأكبر من نوعه داخل المقبرة، التى مضى 97 عاما على اكتشافها بمعرفة المستشكف البريطانى هوارد كارتر، حيث استمر العمل به طوال عشر مواسم خلال السنوات العشر الماضية.

أكد المخرج سامح عبد العزيز، فى أول تصريح بعد خروجه من السجن بعفو رئاسى مطلع هذا الأسبوع، أنه تعلم الكثير من التجربة والأزمة الذى كان يمر بها الفترة الماضية، لافتاً أنه بعدما خرج للنور قرر اتخاذ العديد من الخطوات المختلفة ويضعها فى حياته.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارى وصول واستلام الأجهزة اللوحية (التابلت) المتبقية والتى لا تتعدى نسبتها 12% من المجموع الكلى للأجهزة، التى وصلت فعليًا إلى المديريات.

غرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، مؤكدًا اكتمال العمل فى أجزاء كبيرة من جدار المكسيك الذى أعلن فى حملته الانتخابية سعيه لبناء الجدار بهدف منع الهجرة غير الشرعية و مكافحة الجريمة وتجارة المخدرات والسلاح التى تتم على الحدود المكسيكية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 793.407 مليار جنيه.

لم يكشف حتى الآن الثنائى النجم عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش عن أى صورة لابنتهما "حياة"، والتى وُلدت فى بداية نوفمبر من العام الماضى، حيث اكتفى الثنائى بصورة لعمرو يوسف وهو يحملها ولا يظهر منها أى ملامح.

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى أصبح قدوة يحتذى بها فى كل بيت مصرى، وتتمنى كل أسرة أن يترعرع أحد أبنائها حتى يصل إلى ما وصل إليه الفرعون المصرى، خاصة أنه بدأ صعود السلم من بدايته ولم يبزغ نجمه فى عالم الساحرة المستديرة إلا بمجهوده وعزيمته وإصراره على تحقيق أهدافه والتى مازال يسعى لتحقيق المزيد منها.

ظهرت منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع وشهر يناير، وذلك بعدما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودى- تاسى بضغط من خسائر القطاعات القيادية ولاسيما البنوك والمواد الأساسية، لينهى المؤشر آخر جلسات الأسبوع دون مستوى 8600 نقطة، وتراجع مؤشر "إم تى 30" المشترك بين "تداول" و"إم إس سى آى" فى أول أيام تداوله، بنسبة 0.2%، فاقدا 2.58 نقطة تراجعت به لمستوى 1258.01 نقطة، كما تراجع سوق البحرين المالى، بضغط من أسهم البنوك والصناعة.