شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اليوم تبدأ تطبيق رفع أسعار الإصدارات المتخصصة بداية من 9 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الصحف القومية فى رفع أسعار الإصدارات المتخصصة اعتبارا من 9 فبراير المقبل ، حيث أعلنت مؤسسة أخبار اليوم أسعار أعداد الصحف الصادرة ابتداء من السبت 9 فبراير ، وستكون أسعارها كالتالى:

أخر ساعة بـ10 جنيهات، وأخبار النجوم 10 جنيهات، وأخبار السيارات 15 جنيها ، وكتاب اليوم 25 جنيه ، ومجلة فارس 7 جنيهات ، واللواء الإسلامى 5 جنيهات، وأخبار الحوادث 5 جنيهات ، وأخبار الرياضة 5 جنيهات ، وأخبار الأدب 10 جنيهات و15 جنيها للعدد الشهرى.



اخبار اليوم

ورغم إعلان المؤسسة بأسعارها الجديدة لمختلف الإصدارات الإ أن الجريدة اليومية الأخبار أو أخبار اليوم ، لم ترفع سعرها ، وكذلك فى باقى المؤسسات القومية .

وتأتى الأسعار الجديدة فى ظل خسائر المؤسسات الصحفية القومية، والتى أصبحت تمثل صداعا كبيرا لدى صناع المهنة، فى ظل تفاقم تلك الخسائر بشكل يومى، وجاء ذلك بعد مطالبات العديد من أبناء وشيوخ المهنة بضرورة رفع أسعار الصحف والإصدارات لتطوير المؤسسات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.