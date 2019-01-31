شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغييرها قواعد اللعبة بقطاع التسويق.. حقائق وأرقام حول التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية حول العالم، رصد تقرير لقناة "العربية" الإخبارية، حجم التجارة فى المنطقة العربية، كما رصد التحديات التى تواجه القطاع الجديد.

وقال التقرير، إن حجم التجارة الإلكترونية حول العالم يفوق 25 تريليون دولار، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية غيرت قواعد اللعبة فى قطاع التسويق عالميًا مع توقعات نمو هذا القطاع بنسبة تتجاوز الـ 20 % سنويًا بالتزامن مع ارتفاع أعداد المستخدمين بشكل سريع.

ورصد التقرير بعض الحقائق والأرقام حول القطاع وكانت كالتالى.

يمثل حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد 10% فقط من مجمل التجارة الإلكترونية.

تملك الصين أكثر من مليار متسوق إلكترونى أى أكبر عدد للمتسوقين حول العالم.

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثانى بعدد 260 مليون متسوق.

بلغ حجم التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا 50 مليار دولار فى 2017، وهو ما يمثل 3 % فقط من حجم التجارة الإلكترونية عالميا.

16 % فقط من مستخدمى الإنترنت فى المنطقة العربية متسوقين إلكترونيا، مقارنة مع أكثر من 60 % نسبة عالمية.

نسبة مستخدمى الإنترنت فى الإمارات 96 % مقارنة مع 88 % بالسعودية.

وتوقع التقرير زيادة نسبة حجم التجارة الإلكترونية فى المنطقة العربية، لعدة أسباب منها، تزايد نسبة الشباب، وتبنى حلول الإنترنت، فضلا عن زيادة الشركات المحلية للتسوق الإلكترونى.