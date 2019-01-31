شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" يناقش خطوات إطلاق مبادرة "دوّى" لتمكين البنات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء من الجهات الوطنية والحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالفتيات، وذلك تمهيدا لإطلاق مبادرة "دوّى" لتمكين الفتيات الأطفال فى مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن"دوّي" هى مبادرة تشاركية مع الجهات المعنية، وتهدف إلى مشاركة الفتيات الأطفال باعتبارهن ركيزة أساسية فى التغيير، مع عدم إغفال دور الوالدين والأطفال الذكور.

وأشارت "العشماوى" إلى ان الهدف الأساسى من هذه المبادرة الوطنية هو تغيير الوعى المجتمعي بقضايا الفتيات الأطفال ولاسيما القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد، بما فيها التغلب على المفاهيم الدينية المغلوطة تجاه البنات.

وأكدت أن هذه المبادرة ستتضمن عدة محاور منها (تقديم الخدمات، وإكساب المهارات، والقدرة على التعبير)، موضحة أنه سيتم تدشين موقع الكتروني تفاعلي للتعريف بأهداف المبادرة والترويج لها.

وأكدت "العشماوى" أن مبادرة "دوّى" سيكون لها مردود إيجابي فى الحد من تسرب الفتيات من التعليم، وختان الإناث، وزواج الأطفال، إلى جانب مناهضة التمييز ضد الفتيات.